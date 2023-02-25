2023/02/25 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اقتنص بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني، مؤقتا، بفضل فوزه على مضيفه هوفنهايم (1-0)، اليوم السبت بالجولة 22 من البوندسليجا.سجل جوليان براندت هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 43 من عمر الشوط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دورتموند يهزم هوفنهايم ويتصدر البوندسليجا مؤقتا المركز الخبري الوطني.

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