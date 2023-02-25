مارتينيلي يقود أرسنال لفوز ثمين على

2023/02/25 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدفا بعد الاستراحة، ليقود أرسنال للفوز بصعوبة 1-صفر على ليستر سيتي وتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط اليوم السبت.

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