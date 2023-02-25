2023/02/25 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g28Kt9trMq8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصالحي: الحديث عن اقامة انتخابات تشريعية محلية في تشرين الاول المقبل "ضحك على الذقون") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصالحي: الحديث عن اقامة انتخابات تشريعية محلية في تشرين الاول المقبل "ضحك على الذقون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).