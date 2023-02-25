2023/02/25 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bSwgI4_27ko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مشنوق ومكتوف الأيدي".. مناشدة عاجلة للقضاء لإعادة التحقيق بحادثة وفاة الشاب ياسر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "مشنوق ومكتوف الأيدي".. مناشدة عاجلة للقضاء لإعادة التحقيق بحادثة وفاة الشاب ياسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).