ممثل وفود قارة افريقيا في مهرجان ربيع الشهادة في كربلاء: الاسلام كله حسيني البقاء

2023/02/25 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف ممثل الوفود المشاركة في مهرجان

ربيع الشهادة الثقافي العالمي بنسخته

السادسة عشر ان الاسلام كله حسيني

البقاء، وان ما يخافون منه هو الحقيقة

والعدالة والقيم الاسلامية، وما يجري

من محاولات درامية او غي

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