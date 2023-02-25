القانون ينفي تدخل المالكي في منع تنفيذ أحكام الإعدام اثناء توليه رئاسة الوزراء

2023/02/25 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رفض ائتلاف دولة القانون اتهام زعيمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، بمنع تنفيذ احكام اعدام خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، وذلك وفق تصريحات ادلى بها وزير العدل الاسبق دارا نور الدين.

وقال الائتلاف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "يعبر عن استغرابه الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل الاسبق دارا نور الدين ضمن برنامج شهادات خاصة والذي تبثه قناة UTV حول تدخل نوري المالكي في منع تنفيذ أحكام الإعدام في اثناء توليه مسؤولية رئاسة الحكومة".

وأكد ان "تصريحات الوزير نور الدين لا اساس لها من الصحة، وان تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة، ومن ثَمَّ لا يعطي الدستور لأي سلطة غير القضاء ووزارة العدل التدخل في مسالة اصدار الأحكام وتنفيذها".

واشار البيان الى ان "نوري المالكي يؤمن بسيادة القضاء واستقلاله، وضرورة تنفيذ أحكامه بمعزل عن التدخلات السياسية".

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