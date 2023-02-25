الاتحاد الوطني الكُردستاني بصدد حل خلافات

2023/02/25 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كُردستان

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكُردستاني، برهان الشيخ، اليوم السبت، أن حزبه بصدد حل الخلافات العالقة بين اقليم كُردستان وبغداد.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حزب الاتحاد الوطني متمسك بالمواد الدستورية لحل الخلافات حول الملفات العالقة وأبرزها نسبة الاقليم في الموازنة الاتحادية العامة وقانون النفط والغاز".

وأضاف الشيخ، أن "الحكومة الاتحادية برئاسة، محمد شياع السوداني، لديها نية سليمة لحل الخلافات العالقة مع الإقليم".

وأثار قرار المحكمة الاتحادية ، في السابع والعشرين من يناير الماضي، بشأن إيقاف إرسال الأموال إلى إقليم كردستان بشكل شهري، والخاصة برواتب موظفي الإقليم، خلافات سياسية جديدة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

كما تسبب هذا القرار بخلافات بين قوى ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية التي شكّلت الحكومة الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني، وأبرزها "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

ويأمل الأكراد بحلّ المشاكل العالقة مع بغداد، لا سيما بعدما وضعوا شروطاً عدة على تحالف "ادارة الدولة"، مقابل القبول بالتصويت على حكومة السوداني، وقد وعد "الإطار" بحلّها.

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