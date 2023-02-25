وزير الدفاع يصل إلى إيران في زيارة رسمية

2023/02/25 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم السبت، إلى إيران في زيارة رسمية.

وقال إعلام الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير وصل الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى، بعد تلقيه دعوة من نظيره الإيراني".

وأضاف أن "وزير الدفاع سيبحث خلال الزيارة الرسمية التي ستستمر لمدة يومين، العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تطويرها بما يخدم المؤسسة العسكرية".

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