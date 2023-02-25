2023/02/25 | 21:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: نفى ائتلاف دولة القانون، تصريحات وزير العدل الأسبق حول منع نوري...

ظهرت المقالة دولة القانون: لا صحة لتصريحات وزير العدل الأسبق حول منع المالكي تنفيذ أحكام الإعدام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: لا صحة لتصريحات وزير العدل الأسبق حول منع المالكي تنفيذ أحكام الإعدام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: لا صحة لتصريحات وزير العدل الأسبق حول منع المالكي تنفيذ أحكام الإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).