القبض على ارهابيين وضبط كدسي عتاد في مناطق متفرقة

2023/02/25 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، القبض على ارهابيينِ اثنين وضبط كدسي عتاد في مناطق متفرقة .

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