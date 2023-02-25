2023/02/25 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال طالب حاول إحراق مدرسته وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان “قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعتقال طالب حاول إحراق مدرسته وسط الناصرية المركز الخبري الوطني.

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