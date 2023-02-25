أرسنال يعزز صدارته في “البريميرليغ” بعد فوزه على ليستر سيتي

2023/02/25 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح “الكانرز” أرسنال، اليوم السبت، بتعزيز صدارته لـ “البريميرليغ” بعد فوزِِ صعب على مستضيفهِ ليستر سيتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل لياندرو تروسار لاعب […]

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