إدارة الصقور تكرم فرقها الكروية

2023/02/25 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كرمت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي فرقها الكروية بعد النتائج المميزة التي حققوها.وذكر الناطق باسم النادي علاء محمد في بيان أن “الهيئة المؤقتة كرمت الفريق الأول بعد تحقيقه الفوز في ثلاث مباريات متتالية وتمسكه بصدارة الدوري الممتاز ، فضلا عن الفريق النسوي بعد فوزهن الكبير على الزوراء بنتيجة أربعة أهداف […]

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