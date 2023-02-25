2023/02/25 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص نادي أرسنال الإنجليزي على دعم لاعب الفريق الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، بمنحه شارة القيادة، في الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى حرب روسيا في أوكرانيا.. أرسنال يدعم لاعبه بـ"لفتة استثنائية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى حرب روسيا في أوكرانيا.. أرسنال يدعم لاعبه بـ"لفتة استثنائية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).