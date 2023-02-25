دعوات للتظاهر قرب الخضراء احتجاجاً على قانون الانتخابات

2023/02/25 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت حركة وعي الوطنية، اليوم السبت، مرتكزاتها التنظيمية للتظاهر قرب الخضراء احتجاجاً على قانون الانتخابات.

وذكرت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "حركة وعي الوطنية دعت ملاكاتها التنظيمية الى المشاركة والمساندة في إحتجاج يوم الاثنين المصادف 27 شباط الجاري امام بوابة التشريع قرب المنطقة الخضراء".

وأضافت أن "دعوة التظاهر جاءت لإدانة مساع أحزاب السلطة إعتماد سانت ليغو والدائرة الواحدة".

أدناه نص البيان:

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