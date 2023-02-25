2023/02/25 | 22:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بعد أن كشفت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب عن جهات...

ظهرت المقالة التعداد السكاني المرتقب..



لا سؤال عن هوية الطائفة والمذهب أولاً على المسلة.

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