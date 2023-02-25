موسكو: الغرب دمر عملية صناعة القرار في مجموعة العشرين

2023/02/25 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، اتهاما دول الغرب المعادية لروسيا بتخريب عملية صناعة القرار بشكل جماعي في إطار مجموعة العشرين.وقالت الخارجية الروسية، في بيان اطلع عليه/ المرمز الخبري الوطني/: […]

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