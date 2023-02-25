2023/02/25 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، بعد قيادة فريقهِ الى صدارة دوري الروشن السعودي مسجلاََ 3 أهداف في شوط واحد في مرمى نادي ضمك.وسجل النجم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالد يدمر شباك “ضمك” بثلاثية ويعتلي صدارة الروشن السعودي المركز الخبري الوطني.

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