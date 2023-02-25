لانتهاكاتها الحقوقية في أفريقيا.. أوروبا تفرض عقوبات إضافية على فاغنر

2023/02/25 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، فرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية "لانتهاكها حقوق الإنسان" في كل من أفريقيا الوسطى والسودان ومالي.

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