نائب يكشف عن مدى شح المياه في ميسان ويوجه دعوة للحكومة

2023/02/25 | 22:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة ميسان وعضو لجنة العلاقات الخارجية كريم عليوي، اليوم السبت، ان محافظة ميسان تعاني من شح المياه، مطالبا الحكومة بأطلاق الحصة الكاملة من المياه الى المحافظة.

وقال عليوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “المناطق الجنوبية في العراق تمر بمنعطف خطير وهو شحة المياه وخاصة محافظة ميسان التي تعتبر ممرا للمياه الى البصرة وهي من المناطق الذيلية”.

وأضاف: “هناك مراقبة من قبل الحكومة المركزية عبر مراقبة النواظم والانهار الصغيرة في المحافظة”، موضحا ان “الكثير من الفلاحين دمرت مزارعهم وجفت الأنهر في عموم محافظة ميسان”.

وطالب النائب الحكومة المركزية “بتوفير حصة مائية كاملة للمحافظة كونها محافظة زراعية وذيلية”.

وأشار الى ان “سد الكوت يمنع المياه من الوصول الى المحافظة بسبب تحكم الحكومة المركزية”، منوها الى ان “هناك مطالبات شعبية كثيرة لزيادة حصة المحافظة من المياه وتمرير هذا الفصل كونه فصل مزروعات”.

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