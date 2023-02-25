نائب: واقعية الحلبوسي جعلته قائدا لكل العراق وليس ممثلًا لمذهب أو مكون

2023/02/25 | 22:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف تقدم هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، ان واقعية رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي في التعامل مع التحديات مكنته من إعادة بغداد لدورها الريادي والسيادي على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال النائب الحلبوسي في تغريدة على تويتر، ان “واقعية رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي في التعامل مع التحديات مكنته من إعادة بغداد لدورها الريادي والسيادي على الصعيد الإقليمي والدولي لمناقشة الملفات العربية وجعلته قائدا للعراق كل العراق وليس ممثلًا لمذهب أو مكون”.

ونجح العراق في عقد مؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

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