2023/02/25 | 23:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UiG5_4n76eg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هزتان أرضيتان تضربان مناطق في نينوى وأربيل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هزتان أرضيتان تضربان مناطق في نينوى وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).