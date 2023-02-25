ناشطون في كربلاء يلتقون نائب

2023/02/25 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب ممثلة بعثة الأمم المتحدة في

العراق للشؤون السياسية و المساعدة

الإنتخابية (كلاوديو كوردوني)، محافظة

كربلاء المقدسة والتقى عدد من الناشطين

بالمحافظة الذين سجلوا اعتراضهم

لمحاولات كتل سياسية تغي

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