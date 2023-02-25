معلومات أميركية عن مساعٍ إيرانية

2023/02/25 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت شبكة نيو ايج الامريكية، اليوم السبت، عن وجود معلومات لدى الإدارة الامريكية تؤكد "صدق" نوايا الإيرانيين باستهداف وقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومجموعة من قادته.

الشبكة بينت عبر تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "التهديدات التي اطلقها الجنرال الإيراني امير علي حجي زيادة قائد القوات الفضائية التابعة للحرس الثوري، تهديدات واقعية وتستهدف فعلا أسماء كبيرة في الإدارة الامريكية بمخططات اغتيال من المتوقع ان تحاول ايران تنفيذها".

المعلومات بينت ان "الشخصيات المستهدفة بالإضافة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو وزير خارجيته مايك بومبيو، والجنرال الأمريكي السابق كينيث ميكنزي، بالإضافة الى شخصيات وقيادات أخرى تورطت باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق".

وكانت ايران قد كشفت مؤخرا عن نوع جديد من الصواريخ قال حجي زيادة انها قادرة على استهداف السفن لمسافة تصل الى الفي كيلومتر، الامر الذي يضع القوات الامريكية في الشرق الأوسط في دائرة الخطر والاستهداف الإيراني، بحسب وصف الشبكة.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، إن بلاده لا تزال تسعى لقتل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو؛ انتقاما لاغتيال القائد العسكري الكبير قاسم سليماني، مشيرا الى انه "نأمل أن نتمكن من قتل ترامب وبومبيو والجنرال الأميركي السابق كينيث ماكنزي، والقادة العسكريين الذين أصدروا الأمر بقتل قاسم سليماني".

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