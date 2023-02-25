مثنى السامرائي محذراً:

2023/02/25 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف عزم، النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم السبت، ان اوضاع ديالى تشكل تهديداً حقيقياً للدولة.

وقال السامرائي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "على الحكومة والقوى السياسية تحمّل مسؤوليتها في حماية المواطنين في ديالى".

واعتبر ان "عدم معالجة الاوضاع (غير المستقرة) في ديالى والعمل على استتباب الامن، ربما ستعيدنا الى وضع امني اخطر من احداث عام 2014" اشارة الى دخول "داعش" الى مدن ديالى وصلاح الدين والموصل، لافتاً الى ان "الظلم سبب دخول داعش والحالة تتكرر الان في ديالى".

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