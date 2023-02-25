واجهوا الرياح العاتية.. شاهد لحظة إنقاذ سائق سيارة محاصر بمياه فيضان مفاجئ

2023/02/25 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت إدارة إطفاء مقاطعة فينتورا عملية إنقاذ بطائرة هليكوبتر في مدينة أوجاي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن ضربت عاصفة شتوية تاريخية الساحل الغربي للولاية.

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