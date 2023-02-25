الاتحاد: حزب بارزاني فشل بجميع الملفات وكردستان غارقة بالديون

2023/02/25 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهم عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، السبت، حكومة كردستان برئاسة مسرور بارزاني بالفشل في جميع الملفات، مبينا ان الديمقراطي ورط كردستان بديون تقدر بنحو 24 مليار دولار.

وقال خشناو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” فلسفة الحكم في الاقليم لا تتطابق مع ارادة المواطنين وان حزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني ورط الإقليم بديون مالية تفوق الـ24 مليار دولار”.

وأضاف ان ” هناك استياء شعبي كبير في الاقليم بسبب عدم شفافية في الايرادات النفطية في الاقليم الوفد الكردي الموجود في بغداد لا يمثل الإقليم”.

وأشار الى ان “الاتحاد لم يقاطع حكومة الاقليم بل اعلن مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء وان الاتحاد مشارك في حكومة الإقليم وليس شريك”.

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