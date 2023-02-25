شاهد بالفيديو.. هل العراق جاهزاً لتنفيذ مقررات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ؟

2023/02/25 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8aobdFB_vWA

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