2023/02/25 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تنبيها للسائقين عند عبور جسر الجادرية، فيما دعتهم إلى أخذ الحذر بسبب صيانة “سيئة” للطرق والجسور تتسبب بحوادث مرورية. وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تنوه لوجود صيانة سيئة بجسر الجادرية وتضرر السيارات بسببها المركز الخبري الوطني.

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