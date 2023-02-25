التعادل الايجابي يحسم مباراة الاتليتكو وريال مدريد بالدوري الاسباني

2023/02/25 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتهى اللقاء الذي جمع بين ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، في بطولة الدوري الإسباني، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.والتقى نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن […]

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