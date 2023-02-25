ماذا بعد مرور 20 عاماً على اجتياح العراق؟

2023/02/25 | 23:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي بعد مرور أكثر من عاماً على اجتياح الولايات...

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