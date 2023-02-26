2023/02/26 | 00:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار أوكراني سابق: سياسة زيلينسكي موجهة للقضاء على الشعب الأوكراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/26 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار أوكراني سابق: سياسة زيلينسكي موجهة للقضاء على الشعب الأوكراني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار أوكراني سابق: سياسة زيلينسكي موجهة للقضاء على الشعب الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).