السوداني: البلد قد تجاوز المحنة وهو ماضٍ بقوّة نحو عراق مستقل

2023/02/26 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال استضافته الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، أن البلد ماضٍ نحو عراق مستقل ومزدهر.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استضاف الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي"، مبينا انه "أقام مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد".

وعبّر السوداني عن "ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة".

وأكّد السوداني لضيوف المؤتمر، أن "بلدنا قد تجاوز المحنة، وهو ماضٍ بقوّة نحو عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".

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