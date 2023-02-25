2023/02/26 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة الكاتشاب الشهير "هاينز" نداء على وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على البحّار الذي أمضى أسابيع تائها في المياه ونجا بعد اعتماده بشكل كبير على الكاتشاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة عملاقة تبحث عن بحّار أنقذ "الكاتشاب" حياته ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة عملاقة تبحث عن بحّار أنقذ "الكاتشاب" حياته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).