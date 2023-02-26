2023/02/26 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يستضيف وفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وملفات اخرى في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6DsfOqwDI6c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يستضيف وفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وملفات اخرى في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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