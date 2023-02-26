2023/02/26 | 00:36 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استدعاء طواقم الطوارئ إلى وسط مدينة فانكوفر مساء الجمعة لوقوع انفجار وحريق في قبو كهربائي تحت الأرض خارج مبنى مارين التاريخي.قال رئيس كتيبة فانكوفر لخدمات الحرائق والإنقاذ، دان نيكولز، إن الطواقم المستجيبة “قوبلت بكرة نارية” خارج المبنى الشهير في شارع 355 بورارد.قال: “كان هناك بعض النوافذ المحطمة، وكان هناك بعض الإسمنت النازح”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة شخصين في انفجار قبو كهربائي في فانكوفر شبكة القيقب الدولية.

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