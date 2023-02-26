السوداني للوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني: بلدنا ماضٍ بقوّة نحو عراق مستقل

2023/02/26 | 00:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استضاف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي.وأقام السوداني بحسب بيان مكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد”.وعبّر السوداني عن “ترحيبه بالوفود المشاركة”، مجدداً “توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، […]

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