تسعة آلاف هزة ارتدادية وخبير : مخاطر الزلازل “لم ترتفع” بالنسبة لاسطنبول

2023/02/26 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول,-(أ ف ب) – حرك الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير مخاوف سكان اسطنبول الواقعة قرب صدع شمال الأناضول، لكن خبير زلازل تركيا أكد أنه إن كان الخطر كبيرا، إلا أنه “لم يرتفع” بالنسبة للمدينة.وأوضح البروفسور دوغان كالافات مدير مركز رصد وتقييم الزلازل التابع لمرصد كانديلي في اسطنبول لوكالة فرانس […]

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