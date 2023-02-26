مهندس كيميائي عراقي يصدر كتابا يجمع بين معالجات التآكل والفحص الهندسي

2023/02/26 | 01:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: صدر كتاب علمي جديد عن التآكل والفحص الهندسي من تأليف المهندس...

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