ساعة المسلة: بغداد لا علم لها بعقود الإقليم وقانون النفط مجرد “أحلام”

2023/02/26 | 01:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية السبت.النائب المستقل مصطفى سند...

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