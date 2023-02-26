له علاقة بـ

2023/02/26 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشف بيانات منظمة الصحة العالمية أن حوالي خمسة في المئة من البالغين في العالم يعانون من "الاكتئاب"، والذي قد يؤدي إلى الانتحار في بعض الحالات.

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