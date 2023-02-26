2023/02/26 | 02:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. عبد الجبار احمد: البرلمانات العربية وان اختلفت في طبيعتها الا إنها تمثل الارادة الشعبية للدول) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ILZa2YCV7uw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. عبد الجبار احمد: البرلمانات العربية وان اختلفت في طبيعتها الا إنها تمثل الارادة الشعبية للدول) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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