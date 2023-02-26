طبيبة روسية تكشف الخطأ الرئيسي المرتكب عند شرب الشاي

2023/02/26 | 02:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الدكتورة أولغا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو اكثر فائدة للصحة.وتشير في مقابلة مع وكالة “Prime” الروسية للأنباء، إلى أن الشاي من دون سكر ومحليات أخرى يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.وهذا يشمل جميع أنواع الشاي.[…]

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