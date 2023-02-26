2023/02/26 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هذه صور برق زلزالي في سماء سوريا؟ وهل تعامدت الشمس على وجه رمسيس الثاني؟ وهل هذا عد تنازلي مجهول في القنوات الروسية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تعامدت الشمس على وجه رمسيس الثاني؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تعامدت الشمس على وجه رمسيس الثاني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).