الأردن.. امرأة مسنة تتعرض لحروق في دار رعاية والجهات الرسمية تتدخل

2023/02/26 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، السبت، تحويل إحدى "دور رعاية كبار السن" إلى المدعي العام بعد تعرض مسنة لأثار حروق.

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