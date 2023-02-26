2023/02/26 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار حملة "معا من أجل الرجولة الإيجابية"، استفاد أكثر من 150 طالبا بمؤسسات جامعية بالمغرب، على مدار الأسابيع الماضية، من ورشات عمل لرفع وعيهم وبناء قدراتهم حول المواضيع المرتبطة بحقوق المرأة ومناهضة أشكال العنف المختلفة ضد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("معا من أجل الرجولة الإيجابية".. حملة بالمغرب لتوعية الشباب بحقوق النساء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("معا من أجل الرجولة الإيجابية".. حملة بالمغرب لتوعية الشباب بحقوق النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).