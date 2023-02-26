لم تكن تعلم أنها حامل في الشهر السادس.. لاعبة تصبح أفضل هدافة في دوري بلادها

2023/02/26 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت المهاجمة، ليدي أوربينا، من تصبح أفضل هداف في دوري الدرجة الأولى للسيدات في فنزويلا من دون أن تعلم أنها كانت حامل في شهرها السادس، وهي تجري بكل سرعة وراء الكرة، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

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