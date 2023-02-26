شاكيرا تواصل مهاجمة بيكيه في أغنية جديدة

2023/02/26 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت النجمة شاكيرا يوم الجمعة أغنية “دويتو” جديدة، بمشاركة المغنية الكولومبية كارول جي، هاجمت فيها شريكها السابق جيرارد بيكيه.وحصلت الأغنية التي فتحت شاكيرا فيها النار مجددا على بيكيه وصديقته الجديدة كلارا شيا، بعد ساعات من إصدارها على ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.وجاء في نص الأغنية: “رؤيتك مع شخص جديد تؤذيني، لكنني […]

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