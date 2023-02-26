"الأهم مساعدة الفريق".. كريستيانو رونالدو يعلّق على تألقه في الدوري السعودي

2023/02/26 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته، بعد تألقه في مسابقة دوري "روشن" السعودي، مُشيراً إلى أن تركيزه ينصب على مساعدة الفريق أكثر من تحقيق الأرقام الفردية.

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