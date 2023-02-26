2023/02/26 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الروسية تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية.
وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو ساخالينسك الروسية، إيلينا سيمينوفا: “تم تسجيل زلزال قوته […]
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وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو ساخالينسك الروسية، إيلينا سيمينوفا: “تم تسجيل زلزال قوته […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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