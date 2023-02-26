زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

2023/02/26 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الروسية تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية.وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو ساخالينسك الروسية، إيلينا سيمينوفا: “تم تسجيل زلزال قوته […]

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